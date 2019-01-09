"Лото-Забава": Первый миллион 2019 года выигран в Черновцах

9 января, 2019, 08:34

Первый розыгрыш всеукраинской лотереи "Лото-Забава" 2019-го года, тираж №1013, который состоялся в минувшее воскресенье, 6 января, завершился появлением нового миллионера

Им оказался игрок, который 31-го декабря приобрел выигрышный лотерейный билет №0084506 в киоске "М.С.Л.", расположенном по адресу: г. Черновцы, ул. Героев Майдана, 9.

Известно, что на игру в лотерею новоиспеченный богач потратил всего 10 гривен, благодаря чему стал не только первым миллионером 2019 года, но и 313-м за всю историю существования "Лото Забава".

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет счастливчика и советует ему обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.

Вместе с тем, лотерейный оператор приглашает победителя стать почетным участником элитарного "Клуба Миллионеров "М.С.Л. ", посетить Киев и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек.

Напомним, что всеми преимуществами членства в "Клуба Миллионеров "М.С.Л." уже воспользовались многие богачи, среди которых Оксана Сорокина и ее свекровь Надежда Андреевна. Гости провели незабываемые выходные в столице 8-9 декабря 2018 года. В течение уик-энда гостей из Харьковщины ожидали индивидуальная экскурсия по Киеву всеми самыми красивыми и интересными местами, профессиональная фотосессия, угощение в статусных ресторанах, проживание в гостинице в центре Киева, а гвоздем программы стал визит в "Зимнюю страну" на ВДНХ.