Прибыль сотни крупнейших госкомпаний сократилась почти наполовину

9 января, 2019, 14:58

В первом полугодии 2018 года сто крупнейших госкомпаний в целом получили чистую прибыль в размере 21,5 млрд грн, что почти на 41,9% меньше чем за аналогичный период 2017 года - почти на 15,5 млрд грн

Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли.

Основным фактором, повлиявшим на снижение показателя, стало уменьшение чистой прибыли НАК "Нафтогаз Украины", которая составляет около 51% общего финансового результата всего портфеля, объясняют в МЭРТ.

"Так, в первом полугодии 2018 года его чистая прибыль уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 60,3%, то есть с 27,7 млрд гривен до 11 млрд гривен", - говорится в отчете.

Согласно документу, существенная часть снижения показателя связана с увеличением убытков "Укртрансгаза", 100% акций которого принадлежит "Нафтогазу", с -1,6 млрд гривен до -1,83 млрд гривен.

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"Увеличение убытков произошло из-за пересмотра окончательных сроков активов, вовлеченных в деятельности по транзиту природного газа", - сообщает пресс-служба министерства.