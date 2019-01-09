Продавали останки динозавров: в Монголии задержали двух человек с "товаром" возрастом 80 млн лет

9 января, 2019, 17:21

Полиция задержала злоумышленников, которые пытались сбыть через Facebook ископаемые останки динозавров

Об этом сообщил представитель Национального полицейского агентства Монголии Буянт Баатархуу, передает Анадолу .

Задержанные родом из провинции Умнеговь, где ранее было обнаружено большое количество останков рептилий. По факту проводится расследование, сказал Баатархуу. Согласно монгольского законодательства, продажа и вывоз из страны археологических находок запрещены.