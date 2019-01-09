Продавали останки динозавров: в Монголии задержали двух человек с "товаром" возрастом 80 млн лет
9 января, 2019, 17:21
Полиция задержала злоумышленников, которые пытались сбыть через Facebook ископаемые останки динозавров
Об этом сообщил представитель Национального полицейского агентства Монголии Буянт Баатархуу, передает Анадолу .
Задержанные родом из провинции Умнеговь, где ранее было обнаружено большое количество останков рептилий. По факту проводится расследование, сказал Баатархуу. Согласно монгольского законодательства, продажа и вывоз из страны археологических находок запрещены.
- Ученые обнаружили самую большую стопу динозавра Как выяснили ученые, окаменелая стопа, обнаруженная в 1998 году в США, является крупнейшей стопой динозавра из известных на данный момент.
- Также ученые нашли останки древнейшего динозавра-гиганта и рассказали, каким он был.
- Благодаря компьютерному моделированию ученые выяснили, что астероид, который вызвал вымирание динозавров, заполнил атмосферу серой и углекислым газом.
- Французские и бельгийские ученые обнаружили новый вид динозавров, у которых были массивные челюсти, похожие на ножницы. Ученые обнаружили в коллекции музея в немецком Ганновере крупнейшую среди известных на данный момент ископаему. морскую рептилию
- В Чили исследовали остатки "динозавра-Франкенштейна" , который состоит из частей тела не связанных между собой видов.
Читайте также
-
-
-
-
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган