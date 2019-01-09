Последняя из своего вида: в возрасте 14 лет скончалась известная улитка Джордж

"Я знаю, что это только улитка, но он представляет собой гораздо больше", - говорит Дэвид Сишо, биолог из Гавайского департамента земли и природных ресурсов и координатор Программы профилактики исчезновения улиток.

В течение всей своей жизни Джордж был публичным лицом борьбы за гавайских земляных улиток. Его смерть подчеркивает как их огромное разнообразие, так и их отчаянное положение.

"Мне грустно, но на самом деле, я больше зла, потому что это был такой особый вид, и мало кто знал об этом", говорит Ребекка Рунделл, эволюционный биолог из Университета штата Нью-Йорк.

В течение более чем десяти лет исследователи тщетно искали другого члена вида, с которым Джордж мог бы найти пару, но безрезультатно. (Несмотря на то, что эти улитки являются гермафродитами, двое взрослых должны спариваться, чтобы родилось потомство, но исследователи называют Джорджа в мужском роде).

В начале 2000-х годов Джордж родился в воспитательном центре Гавайского университета в Маноа, а вскоре после этого его родственники умерли. Именно тогда он получил свое имя - в честь одинокого Джорджа, самца черепахи на острове Пинта, который также был последним в своем роде.

Наземные улитки Achatinella apexfulva, эндемики гавайского острова Оаху, полностью вымерли в дикой природе, в частности, через инвазивный вид, хищного улитки Euglandina rosea, которого в середине 1950-х годов завезли на Гавайи из центральной Америки для борьбы с сельскохозяйственными вредителями.

В 1997 году последние десять улиток этого вида, первых описанных западной наукой видов гавайских улиток, забрали в университетскую лабораторию для разведения в неволе, но к 2011 году все улитки, кроме Джорджа, умерли.