Порошенко распорядился направить 20 украинских миротворцев в Мали
9 января, 2019, 17:41
Президент подписал указ о направлении 20 бойцов ВСУ для участия в миротворческой миссии ООН в африканской Республики Мали
Соответствующий указ размещен у президента на сайте.
"Поcтановляю направить для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали национальный персонал (из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины) численностью до 20 человек", - говорится в документе.
Указ вступил в силу со среды, 9 января.
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