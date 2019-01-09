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Порошенко распорядился направить 20 украинских миротворцев в Мали


фото: mil.gov.ua
Президент подписал указ о направлении 20 бойцов ВСУ для участия в миротворческой миссии ООН в африканской Республики Мали

Соответствующий указ размещен у президента на сайте.

"Поcтановляю направить для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали национальный персонал (из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины) численностью до 20 человек", - говорится в документе.

Указ вступил в силу со среды, 9 января.

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