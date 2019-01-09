Площадь морского льда в Арктике снизилась до рекордно низкого уровня среди зимы

9 января, 2019, 14:53

Площадь морского льда в Арктике состоянию на 1 января 2019 составила 5,47 млн кв. км, что стало минимальным значением для этой даты за всю историю наблюдений

Об этом говорится в сообщении NSIDC.

Температура в Арктике в последние три десятилетия выросла на 2 ° С - это гораздо быстрее, чем в среднем по миру. Следствием этого стало сокращение ледяного покрова - до конца лета 2018 площадь арктического морского льда сократилась почти вдвое с начала 1980-х годов.

По данным NSIDC площадь морского арктического льда 1 января этого года оказалась на 30 тыс кв. м меньше, чем 1 января 2017, когда был установлен предыдущий рекорд. В течение года таяние продолжится, говорится в отчете.