Осудили одного из организаторов акции, который призывал Львовщину присоединить к Польше

9 января, 2019, 14:17

На 3 года и 6 месяцев осудили одного из организаторов акции перекрытия трассы "Львов-Рава-Руська", который призвал присоединить Львовщину в состав Польши

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Жителя Хмельницкой области осудили за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, разжигание национальной розни, причинение милиционеру легких телесных повреждений и групповое нарушение общественного порядка.

Напомним, что 29 марта 2017 незаконно перекрыли трассу государственного значения "Львов-Рава-Руська".

От имени жителей Львовщины правонарушители пытались создать атмосферу недовольства, тем, что Львовщина находится в составе Украины и побудили представителей Республики Польша изменить границы страны и присоединить Львовщину в ее состав.

Кроме этого, они под видом представителей национального меньшинства призывали к разжиганию межнациональной розни между украинским и поляками.

Следует отметить, что ранее приговорами суда осуждены других пятерых организаторов и активных участников этой незаконной акции.