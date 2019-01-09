НАБУ и САП хотят на годы затянуть суд по "делу Мартыненко" - адвокат

9 января, 2019, 11:01

НАБУ и САП пытаются на годы затянуть рассмотрение в суде так называемого "дела Мартыненко" и лишить Николая Мартыненко права на справедливое правосудие.

Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает пресс-служба экс-депутата.

"Есть четкая тенденция: близкие к НАБУ прокуроры САП различными способами тормозят это дело в Шеченковском райсуде Киева. Создается впечатление, что в одном алгоритме с ними действуют и судьи. С такими темпами рассмотрение дела займет 2 года", - сказал адвокат.



Он привел примеры того, как искусственно затягивается рассмотрение дела. "САП умышленно дублирует одинаковые материалы из разных томов дела. Например, прокуроры САП зачитывают материалы от швейцарской прокуратуры с известной флешки. А потом дублируют то же самое как еще одно свое доказательство, но со ссылкой на незаконно изъятое у адвоката Игоря Керезя. Хотя это было грубым нарушением адвокатской тайны со стороны НАБУ. А материалы адвокат официально получил от швейцарской прокуратуры, там даже стоит их штамп", - подчеркнул Петр Бойко.

"Или когда прокуроры САП подают материалы на иностранном языке без перевода или неправильно оформленные - это естественно вызывает апелляции со стороны защиты. Либо когда прокуроры приходят на судебные заседания неготовыми и с ненадлежащими документами, а суд разрешает им отложить исправления на следующие заседания", - указал защитник.

Адвокат отметил, что Шевченковский суд практически все процессуальные решения принимает в пользу САП - даже там, где нарушения закона очевидны. "Суд не удовлетворил ни одного ходатайства защиты о незаконности доказательств. В то время как НАБУ руками карманных "активистов" давит на судей и общественное мнение", - отметил Бойко.

"Николай Мартыненко и другие участники этого дела хотят одного - объективного рассмотрения дела без затягивания. То, что происходит сейчас - нарушение ст.6 Европейской Конвенции о правах и свободах граждан. А именно - права на доступ к справедливому правосудию в разумный срок", - отметил адвокат.

"Почему же НАБУ и САП тянут время, несмотря на длительный пиар на "деле Мартыненко"? Потому что здесь нет убытков и нет состава преступления, наоборот - государство получило прибыль. Распиаренные материалы со "швейцарской флешки" тоже ничего не доказывают. В Швейцарии за 5 лет это дело так и не было передано в суд - опять же, из-за отсутствия доказательств. Но НАБУ и близкие к нему «активисты» устроили целую истерику вокруг этой флешки. Кстати, стратегия защиты строится на полном учете всех материалов. Мы готовы документально опровергнуть все фейки", - отметил Петр Бойко.