НАБУ проводит обыск в горсовете Белой Церкви

9 января, 2019, 15:11

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сейчас проводят обыски в городском совете Белой Церкви

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на странице в Twitter.

Как отмечается, следственные действия осуществляются под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования в уголовном производстве по факту приобретения городским советом здания по вероятно завышенной цене в 2018 году.