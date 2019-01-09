НАБУ проводит обыск в горсовете Белой Церкви
9 января, 2019, 15:11
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сейчас проводят обыски в городском совете Белой Церкви
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ на странице в Twitter.
Как отмечается, следственные действия осуществляются под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования в уголовном производстве по факту приобретения городским советом здания по вероятно завышенной цене в 2018 году.
Детективы # НАБУ сейчас проводят обыски в городском совете Белой Церкви. Следователи дии осуществляются под процессуальным руководством прокуроров # САП в рамках расследования в уголовном производстве по факту приобретения городским советом здания по всей вероятности завышенной цене в 2018 году pic.twitter.com/4hQOTodeRw- NAB Ukraine (@nab_ukr) 9 января 2019
По теме
6 января, 2019 Для репрессий в оккупированном Крыму россияне используют обыски на основании анонимных доносов
20 декабря, 2018 Прокуратура проводит обыски в Укргаздобыче
19 декабря, 2018 Мосийчук заявил об обысках НАБУ у его близких
Читайте также
-
-
-
-
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган
По теме
6 января, 2019 Для репрессий в оккупированном Крыму россияне используют обыски на основании анонимных доносов
20 декабря, 2018 Прокуратура проводит обыски в Укргаздобыче
19 декабря, 2018 Мосийчук заявил об обысках НАБУ у его близких