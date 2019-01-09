На Закарпатье пограничник пытался съесть $ 200 взятки

9 января, 2019, 18:00

Пограничник пытался съесть очередную часть взятки

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины в Facebook.

Инспектор пограничной службы пункта пропуска "Лужники" на Закарпатье, за $1000 помогал контрабандистам табачных изделий.

Его задержали во время получения очередной части "вознаграждения" - $ 200. Но мужчина не растерялся: чтобы избавиться от денег и последующей ответственности пытался их съесть.

Напомним, что за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом предусмотрена уголовная ответственность: лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.



