 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Закарпатье пограничник пытался съесть $ 200 взятки

Пограничник пытался съесть очередную часть взятки

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины в Facebook.

Инспектор пограничной службы пункта пропуска "Лужники" на Закарпатье, за $1000 помогал контрабандистам табачных изделий.

Его задержали во время получения очередной части "вознаграждения" - $ 200. Но мужчина не растерялся: чтобы избавиться от денег и последующей ответственности пытался их съесть.

Напомним, что за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом предусмотрена уголовная ответственность: лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.


 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 января, 2019 среда

больше новостей

9 января, 2019 среда

8 января, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать