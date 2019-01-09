На Закарпатье четвертые сутки ищут лыжника, который исчез перед Рождеством

9 января, 2019, 10:45

На Закарпатье продолжаются поиски туриста-лыжника, с которым была потеряна связь 6 января

Об этом информируют в пресс-службе управления ГСЧС в Закарпатской области.

К поисковой операции, которая длится уже четвертые сутки в Межгорском районе, привлечено 18 спасателей и 4 единицы техники. На место происшествия выехали психологи для поддержки семьи пропавшего туриста.

Об исчезновении лыжника 6 января спасателям сообщила жена. С ним пропала связь во второй половине 6 января.