На Волыни священнику УПЦ МП запретили служить, потому что он хочет присоединиться к ПЦУ
Об этом сообщает портал ВолиньPost .
Соответствующий указ подписал управляющий Волынской епархией УПЦ МП епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.
В указе говорится, что настоятель Свято-Рождество-Богородичного храма села Мерва Гороховского района Павел Клицук запрещается в священнослужении за "уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя".
Пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ Олег Точинский рассказал, что под уклонением в раскол имеют в виду то, что Павел Клицук изъявил желание присоединиться к Православной церкви Украины.
"Поскольку ПЦУ пока не создана как юридическое лицо, то я не знаю, куда он хотел присоединиться. Но так, как одной из связующих звеньев с ПЦУ является Киевский патриархат, то, наверное, до Киевского патриархата. Лично он заявил, что за богослужениями молится за Епифания и Нафанаила ", - сказал Точинский.
Точинский добавил, что из-за этого Павел Клуцук не может быть священнослужителем УПЦ МП.
Как сообщалось ранее, на Днепропетровщине УПЦ МП уволил священников , которые перешли к поместной церкви.
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