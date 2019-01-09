На Волыни священнику УПЦ МП запретили служить, потому что он хочет присоединиться к ПЦУ

9 января, 2019, 14:55

Настоятелю Свято-Рождество-Богородичного храма Гороховского района Павлу Клицуку запретили нести службу из-за желания присоединиться к Православной церкви Украины

Об этом сообщает портал ВолиньPost .

Соответствующий указ подписал управляющий Волынской епархией УПЦ МП епископ Волынский и Луцкий Нафанаил.

В указе говорится, что настоятель Свято-Рождество-Богородичного храма села Мерва Гороховского района Павел Клицук запрещается в священнослужении за "уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя".

Пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ Олег Точинский рассказал, что под уклонением в раскол имеют в виду то, что Павел Клицук изъявил желание присоединиться к Православной церкви Украины.

"Поскольку ПЦУ пока не создана как юридическое лицо, то я не знаю, куда он хотел присоединиться. Но так, как одной из связующих звеньев с ПЦУ является Киевский патриархат, то, наверное, до Киевского патриархата. Лично он заявил, что за богослужениями молится за Епифания и Нафанаила ", - сказал Точинский.

Точинский добавил, что из-за этого Павел Клуцук не может быть священнослужителем УПЦ МП.

Как сообщалось ранее, на Днепропетровщине УПЦ МП уволил священников , которые перешли к поместной церкви.