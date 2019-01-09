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На Донбассе уничтожены два оккупанта

Во вторник, 8 января, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не было.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения. По данным разведки, 8 января два оккупанты погибли и один получил ранения.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Новотошковское на Луганском направлении. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

 

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