На Донбассе уничтожены два оккупанта

9 января, 2019, 07:19

Во вторник, 8 января, российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не было.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения. По данным разведки, 8 января два оккупанты погибли и один получил ранения.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Новотошковское на Луганском направлении. В течение текущих суток враг огонь не открывал.