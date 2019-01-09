МЗ вычислило, сколько "скорая" едет к пациенту

9 января, 2019, 09:08

Автомобиль скорой медицинской помощи в Украине доезжает до пациента за 8,5 минуты

Об этом свидетельствуют результаты исследования с участием международных экспертов, сообщает МОЗ .

"Среднее время реагирования скорой на вызов (с момента получения уведомления бригадой и до первого контакта с пациентом) - 8,5 минуты, в пределах 10 минут осуществляются 56% от всех вызовов, в пределах 20 минут осуществляются 94% от всех вызовов", - говорится в сообщении.

Как вычислили международные эксперты, среднее время пребывания на месте происшествия - 17 минут, среднее время транспортировки в больницу - 10 минут. А 53,7% неотложных вызовов закончились транспортировкой в больницу и госпитализацией пациентов.

Кроме того, исследование показало, что медики "скорой" не всегда назначают адекватное лечение. То есть препараты, которые используют для предоставления экстренной медицинской помощи, не всегда эффективны и целесообразны в использовании в конкретных случаях.

"Например, наиболее распространенный препарат, который применяют при жалобах на боль в груди, - магнезия. При этом неэффективность магнезии при остром инфаркте миокарда, коррекции сердечного ритма и внебольничной остановке кровообращения уже доказана учеными", - написали в Минздраве.

Впервые качество работы "скорой" оценили не по результатам бумажной статистики, а во время независимого оценивания. Волонтеры наблюдали в течение 3 суток в каждом регионе Украины за работой бригад "скорой". А методологию исследования и оценки результатов разработали эксперты ВОЗ.

Группы наблюдателей работали в 26 произвольно выбранных населенных пунктах (с населением более 10 000 человек), на 30 подстанциях скорой помощи. Они провели дежурство с бригадами и выезжали преимущественно на вызовы, связанные с травмами, потерей сознания, жалобами на сердечно-сосудистые или легочные проблемы.