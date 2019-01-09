Метеорит-убийца динозавров вызвал цунами высотой 1,5 км. Как оно выглядело

9 января, 2019, 12:20

Ученые из университета Мичигана смоделировали цунами, возникшее в результате падения на Землю метеорита диаметром 14 км около 66 млн лет назад и образовавшее кратер "Чиксулуб"

Исследователи считают, что это космическое тело стало причиной вымирания динозавров, пишет LiveScience .

Меловое вымирание - одно из пяти крупных массовых вымираний, которое произошло примерно 66 млн лет назад. Его причиной стало падение метеорита, которое привело к появлению кратера "Чиксулуб" на полуострове Юкатан.

Это событие привело к формированию цунами высотой около 1,5 км, а выброс горящих частиц почвы и останков метеорита привели к масштабным лесным пожарам. Дым от них на несколько тысяч лет оставил Землю без солнечного света - это привело к вымиранию динозавров, а также наутилусов, млекопитающих, кораллов и наземных растений.

"Астероид Chicxulub привел к огромному глобального цунами, подобного которому не было в современной истории", - рассказывает руководитель исследования Молли Рейндж из Департамента наук о Земле и окружающей среды Мичиганского университета. "Насколько нам известно, мы первыми в мире смоделировали цунами от удара до конца распространения волны", - добавляет ученый.

"Мы обнаружили, что это цунами распространялось по всему океану, в каждом океаническом бассейне", - рассказывает Рейндж. После падения метеорита в Мексиканском заливе возникли волны, которые двигались со скоростью 143 км / ч и за 24 часа накрыли весь Атлантический океан. При этом высота волны достигала 1,5 км.

В южной части Тихого океана и Северной Атлантике волны достигли колоссальной максимальной высоты 46 футов (14 м). В северной части Тихого океана они достигли 13 футов (4 м). Между тем, в Мексиканском заливе в некоторых местах были волны высотой до 65 футов (20 метров), а в других - 328 футов (100 метров).

Чтобы представить это в перспективе, самая современная волна, когда-либо зарегистрированная в Южном полушарии, была "жалкой" 78 футов (23,8 м) в высоту, и ударила возле Новой Зеландии в мае 2018 года.