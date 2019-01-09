Мемориал Героев Небесной Сотни будет стоить 150 млн

9 января, 2019, 18:18

Исполнитель оценил стоимость строительства мемориала в 148,81 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

Строительством мемориала будет заниматься ООО "Специальная научно-реставрационная проектно-строительно-производственная мастерская "Украина-Реставрация".

Мемориал будет охватывать аллею Героев Небесной сотни от Майдана Независимости до улицы Ольгинской, земельный участок по аллее Героев Небесной сотни и часть земельного участка по аллее Героев Небесной сотни, 4.

Сооружение мемориала с обустройством пешеходной зоны, благоустройством и озеленением территории работы должны завершиться в августе 2019 года.

Проект предусматривает, что деревья, столбы и другие недвижимые объекты, на которых есть следы от пуль и которые являются памятками истории, будут сохранены и музеефицированы.

В января 2019 года проведут подготовительные работы: обустроят бытовой городок, установят строительный забор с информационными щитами. Строительство начнется после отмены постановления Печерского суда, наложившего арест на эти земельные участки.