Лисичанск может остаться без воды и тепла
9 января, 2019, 15:28
Объекты коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" обесточены, поэтому без воды останется около 30 тыс. жителей
Об этом сообщает "Луганское энергетическое объединение".
В связи с этим без воды останется около 30 тыс. жителей одного из крупнейших городов подконтрольной Луганской области. Кроме того, в результате этого в течение суток прекратит свою работу и котельная местной теплосети.
В сообщении говорится, что "водоканалом снова саботируется оплата текущего потребления электроэнергии". Долг Лисичанского водоканала за электроэнергию составляет почти 146 млн гривен.
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