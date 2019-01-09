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Лисичанск может остаться без воды и тепла


фото: news247
Объекты коммунального предприятия "Лисичанскводоканал" обесточены, поэтому без воды останется около 30 тыс. жителей

Об этом сообщает "Луганское энергетическое объединение".

В связи с этим без воды останется около 30 тыс. жителей одного из крупнейших городов подконтрольной Луганской области. Кроме того, в результате этого в течение суток прекратит свою работу и котельная местной теплосети.

В сообщении говорится, что "водоканалом снова саботируется оплата текущего потребления электроэнергии". Долг Лисичанского водоканала за электроэнергию составляет почти 146 млн гривен.

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