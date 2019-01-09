Ломаченко может провести чемпионский бой против россиянина
9 января, 2019, 11:05
Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с победителем боя за титул чемпиона мира IBF между россиянином Исой Чаниевим и Ричардом Комми из Ганы
Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает Milky Way Sports .
По словам главы промоутерской компании Top Rank, Ломаченко в следующем поединке сразится за звание чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации). Сейчас этот титул вакантный, а его обладателя 2 февраля определят россиянин Иса Чаниев и Ричард Комми из Ганы.
Поединок между Ломаченко и новым чемпионом IBF состоится в апреле в Лос-Анджелесе.
Таким образом, украинский боксер получит шанс стать чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) сразу по трем версиям. Сейчас Ломаченко владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 8 января вызов Ломаченко бросил чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Хосе Рамирес из США.
- Американский боксер Майки Грасия считает, что Ломаченко избегает с ним боя .
- В конце декабря поединок украинца Василия Ломаченко против венесуэльца Хорхе Линареса был признан лучшим боем 2018 по версии WBA.
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