Ломаченко может провести чемпионский бой против россиянина

9 января, 2019, 11:05

Украинский боксер Василий Ломаченко встретится с победителем боя за титул чемпиона мира IBF между россиянином Исой Чаниевим и Ричардом Комми из Ганы

Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает Milky Way Sports .

По словам главы промоутерской компании Top Rank, Ломаченко в следующем поединке сразится за звание чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации). Сейчас этот титул вакантный, а его обладателя 2 февраля определят россиянин Иса Чаниев и Ричард Комми из Ганы.

Поединок между Ломаченко и новым чемпионом IBF состоится в апреле в Лос-Анджелесе.

Таким образом, украинский боксер получит шанс стать чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) сразу по трем версиям. Сейчас Ломаченко владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).