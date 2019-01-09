Климкин заявил, что членство в НАТО Украине светит раньше, чем в ЕС

9 января, 2019, 15:58

Украина может стать членом НАТО будет проще, чем членом Европейского Союза

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.

"В НАТО, конечно, проще, поскольку это фокус на реформирование сектора безопасности и обороны. Что касается Европейского Союза, можете считать, что это банально, но чем лучше мы будем выполнять Соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перенимать европейские стандарты, тем быстрее мы получим членство в ЕС, после того как получим европейскую перспективу", - сказал Климкин.

По его мнению, этого можно достичь в среднесрочной перспективе.

"Нам необходимо продолжить перемены в этой стране. Речь идет не просто о реформах, а о фундаментальных переменах в этой стране. Мы должны много сделать, чтобы стать членами ЕС и НАТО", - добавил глава МИД.