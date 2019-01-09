Климкин заявил, что членство в НАТО Украине светит раньше, чем в ЕС
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Интерфакс-Украина.
"В НАТО, конечно, проще, поскольку это фокус на реформирование сектора безопасности и обороны. Что касается Европейского Союза, можете считать, что это банально, но чем лучше мы будем выполнять Соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перенимать европейские стандарты, тем быстрее мы получим членство в ЕС, после того как получим европейскую перспективу", - сказал Климкин.
По его мнению, этого можно достичь в среднесрочной перспективе.
"Нам необходимо продолжить перемены в этой стране. Речь идет не просто о реформах, а о фундаментальных переменах в этой стране. Мы должны много сделать, чтобы стать членами ЕС и НАТО", - добавил глава МИД.
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