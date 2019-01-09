Климкин объяснил, почему Украина не вступит в ЕС за 5 лет

9 января, 2019, 14:00

Министр иностранных дел Павел Климкин объяснил, почему Украина не вступит в Европейский Союз за 5 лет

Об этом Климкин заявил 9 января на пресс-конференции, передает Еспресо.TV

Журналист спросила министра о сроках вступления Украины в ЕС, напомнив его заявление, что Украина не вступит в ЕС через 5 лет.

Климкин ответил, что сознательно не говорил о сроках и призвал не верить в спекуляции относительно срока вступления Украины в ЕС.

По его словам не нужно верить в спекуляции о мгновенном вступление, но и не верить спекуляциям, что это "какая-то долгосрочная перспектива". Зависит все от того, как будет меняться Украины.

"Чем лучше мы будем выполнять соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перебирать европейские стандарты, тем быстрее мы получим членство в Европейском Союзе после того, как получим европейскую перспективу. Я считаю, что на самом деле это можно сделать действительно в среднесрочной перспективе. Сколько это будет лет? Будет ли это10 лет, или 8 лет - это спекуляция. Я сегодня это сказать не могу ", - сказал он.