Климкин объяснил, почему Украина не вступит в ЕС за 5 лет
Об этом Климкин заявил 9 января на пресс-конференции, передает Еспресо.TV
Журналист спросила министра о сроках вступления Украины в ЕС, напомнив его заявление, что Украина не вступит в ЕС через 5 лет.
Климкин ответил, что сознательно не говорил о сроках и призвал не верить в спекуляции относительно срока вступления Украины в ЕС.
По его словам не нужно верить в спекуляции о мгновенном вступление, но и не верить спекуляциям, что это "какая-то долгосрочная перспектива". Зависит все от того, как будет меняться Украины.
"Чем лучше мы будем выполнять соглашение об ассоциации, чем лучше мы будем перебирать европейские стандарты, тем быстрее мы получим членство в Европейском Союзе после того, как получим европейскую перспективу. Я считаю, что на самом деле это можно сделать действительно в среднесрочной перспективе. Сколько это будет лет? Будет ли это10 лет, или 8 лет - это спекуляция. Я сегодня это сказать не могу ", - сказал он.
- Напомним, 8 января Климкин заявил, что Украина не вступит в ЕС ближайшие пять лет.
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