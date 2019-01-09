Канадские снайперские винтовки Украина получит в 2019, - посол
Об этом сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает "Укринформ" .
"Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, что сейчас удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что в этом году их первая партия будет доставлена в Украину ", - отметил Шевченко.
Он сказал, что Украина должна "искать различные формы сотрудничества в сегменте оружия с Канадой".
"Мы смотрим на это, как на совместную инвестицию в безопасность и новые технологии, в чем Канада тоже заинтересована. Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы уже вскоре увидеть первые практические результаты сотрудничества ", - сказал посол.
- Напомним, 13 декабря 2017 Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которых разрешены поставки автоматического оружия, таким образом отменив де-факто оружейное эмбарго Украине.
- 14 августа 2018 стало известно, что Канадская компания из оборонных технологий PGW Defense Technologies подтвердила договор с Украиной о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около $ 770 000.
- 7 декабря 2018 посол сообщил, что Украина находится на завершающем этапе приобретения канадских снайперских винтовок .
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