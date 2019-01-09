Канадские снайперские винтовки Украина получит в 2019, - посол

9 января, 2019, 14:58

Украина в 2019 году получит первую партию канадских снайперских винтовок

Об этом сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает "Укринформ" .

"Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, что сейчас удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что в этом году их первая партия будет доставлена в Украину ", - отметил Шевченко.

Он сказал, что Украина должна "искать различные формы сотрудничества в сегменте оружия с Канадой".

"Мы смотрим на это, как на совместную инвестицию в безопасность и новые технологии, в чем Канада тоже заинтересована. Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы уже вскоре увидеть первые практические результаты сотрудничества ", - сказал посол.