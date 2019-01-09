Канада готовит новые санкции против РФ
Об этом сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает "Укринформ".
"Сейчас перечень канадских санкций, наложенных на россиян и сепаратистов с востока Украины и Крыма, достаточно длинные. Канада остается одним из лидеров среди стран, которые активно используют инструмент санкций, но мы знаем, что наши канадские коллеги серьезно думают о новых шагах в этом направлении ", - сказал Шевченко.
По его словам, недавно принятый "закон Магнитского" сможет облегчить введение новых санкций.
"Мы очень рассчитываем, что этот закон позволит усилить давление на тех россиян, которые участвовали в незаконных уголовных процессов против украинских политических заключенных, к преследованию крымских татар и др. Думаю, есть большая вероятность, что мы увидим больше санкционного давления со стороны Канады в этом году ", - отметил посол.
Кроме того, в канадском министерстве иностранных дел даже создали специальное подразделение, которое занимается внедрением санкций.
"Мы надеемся, что это позволит Канаде активно использовать инструмент санкций для восстановления в мире верховенство права", - добавил посол.
- "Закон Магнитского" был принят в декабре 2012 года, а в апреле 2013 года Минфин США начал составлять санкционные списки российских граждан, которых он считает виновными в смерти Магнитского.
- 19 октября генерал-губернатор Канады Джули Пайет подписала так называемый акт Магнитского, который позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру, в том числе и из России.
- Накануне Канада ввела санкции против 30 россиян в связи с "актом Магнитского".
- 16 ноября 2017 парламент Литвы принял "закон Магнитского", который будет запрещать въезд иностранцам, связанным с коррупцией большого масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека.
- Так называемый "закон Магнитского" позволяет Канаде вводить санкции на чиновников-коррупционеров и нарушителей прав человека, независимо от их гражданства.
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