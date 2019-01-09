Канада готовит новые санкции против РФ

9 января, 2019, 14:25

Канада готовит расширение санкций против России

Об этом сказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает "Укринформ".

"Сейчас перечень канадских санкций, наложенных на россиян и сепаратистов с востока Украины и Крыма, достаточно длинные. Канада остается одним из лидеров среди стран, которые активно используют инструмент санкций, но мы знаем, что наши канадские коллеги серьезно думают о новых шагах в этом направлении ", - сказал Шевченко.

По его словам, недавно принятый "закон Магнитского" сможет облегчить введение новых санкций.

"Мы очень рассчитываем, что этот закон позволит усилить давление на тех россиян, которые участвовали в незаконных уголовных процессов против украинских политических заключенных, к преследованию крымских татар и др. Думаю, есть большая вероятность, что мы увидим больше санкционного давления со стороны Канады в этом году ", - отметил посол.

Кроме того, в канадском министерстве иностранных дел даже создали специальное подразделение, которое занимается внедрением санкций.

"Мы надеемся, что это позволит Канаде активно использовать инструмент санкций для восстановления в мире верховенство права", - добавил посол.