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Главы МИД стран ЕС и глава ОБСЕ Лайчак приедут на Донбасс


фото: ukraineun.com
Главы МИД стран Европы и новый глава ОБСЕ Мирослав Лайчак на следующей неделе посетят Донбасс

Об этом Павел Климкин заявил во время открытия выставки копий старинных карт Украины, передает Еспресо.TV

"Многие министры (иностранных дел, - ред.), наши друзья, посетят на следующей неделе Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ господин Лайчак также посетит Донбасс", - сказал Климкин.

Климкин добавил, что из соображений безопасности не будет сообщать о том, куда именно они поедут.

 

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