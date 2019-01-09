Главы МИД стран ЕС и глава ОБСЕ Лайчак приедут на Донбасс

9 января, 2019, 16:52

Главы МИД стран Европы и новый глава ОБСЕ Мирослав Лайчак на следующей неделе посетят Донбасс

Об этом Павел Климкин заявил во время открытия выставки копий старинных карт Украины, передает Еспресо.TV

"Многие министры (иностранных дел, - ред.), наши друзья, посетят на следующей неделе Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ господин Лайчак также посетит Донбасс", - сказал Климкин.

Климкин добавил, что из соображений безопасности не будет сообщать о том, куда именно они поедут.