Главы МИД стран ЕС и глава ОБСЕ Лайчак приедут на Донбасс
9 января, 2019, 16:52
Главы МИД стран Европы и новый глава ОБСЕ Мирослав Лайчак на следующей неделе посетят Донбасс
Об этом Павел Климкин заявил во время открытия выставки копий старинных карт Украины, передает Еспресо.TV
"Многие министры (иностранных дел, - ред.), наши друзья, посетят на следующей неделе Мариуполь. Новый руководитель ОБСЕ господин Лайчак также посетит Донбасс", - сказал Климкин.
Климкин добавил, что из соображений безопасности не будет сообщать о том, куда именно они поедут.
Читайте также
-
-
-
-
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган