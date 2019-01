9 января, 2019, 10:50

9 января сложная синоптическая ситуация будет в южной части Украины, вечером непогода придет к востоку, а также в центральные области

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Украину охватила воздушная масса арктического происхождения. Холоднее всего минувшей ночью было в северной части Украины до -12 ° C ...- 15 ° C. Ближайшей ночью удержится низкая температура воздуха и столбики термометров будут опускаться до -8 ° C ...- 14 ° C ", - сообщила Диденко.

По словам синоптика, днем 9 января ситуация изменится, ведь циклон южного происхождения значительно усложнит погоду в южной части Украины, в центральных областях и вечером на востоке. Там ожидается снег, мокрый снег, местами даже с дождем, потому что в этих регионах ожидается существенное потепление до оттепели. Кроме того, усилится ветер, местами даже до штормовых значений.

На западе и в северной части Украины удержиться холодная погода, морозная, а существенные осадки маловероятны.

9 января столице осадки вряд ли вероятны, удержится холодная погода. Ближайшей ночью ожидается снова мороз до -10 ° C ...- 12 ° C и ниже. Днем будет температура воздуха в пределах -4 ° C ...- 6 ° C.