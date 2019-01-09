Франция и Германия подпишут новый договор об интеграции

9 января, 2019, 09:23

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон 22 января 2019 года подпишут новый "Елисейский договор"

Об этом сообщили в ведомстве канцлера ФРГ.

"Канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подпишут соглашение о двустороннем сотрудничестве и интеграции 22 января 2019", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония состоится в коронационном зале Аахенской ратуши.

Как отмечается, новый договор направлен на укрепление отношений между Францией и Германией. То есть в таких отраслях, как экономика, внешняя политика и политика безопасности, культуры и образования, исследований и технологий, защита климата и окружающей среды, а также сотрудничество между приграничными регионами и гражданским обществом. Договор будет основываться на подписанном 1963 года Елисейском договоре.

"Новый договор направлен на достижение большей конвергенции между двумя странами. Германия и Франция хотят вместе противостоять вызовам 21-го века", - пояснили в немецком правительстве.

Ахенский договор основан на Елисейском договоре 1963 года, подписанном Конардом Аденауэром и Шарлем де Голлем, который внес значительный вклад в историческое примирение между Германией и Францией.