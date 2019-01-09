Фекальная горка: в России нечистоты вылились на улицу и стали детским аттракционом

9 января, 2019, 17:42

В селе Чигири в России обнаружили ледяную горку, которая сформировалась с 29 декабря из-за обледенения нечистот из канализации

Как сообщает российское издание "Амур.инфо", горка образовалась возле жилых трехэтажных домов и на ней катаются дети.

По информации издания, жители ближайших домов отказались платить за чистку канализации из-за высоких тарифов управляющей компании. 29 декабря отходы канализации вытекли на улицу, проезжую часть и замерзли.

Местные жители обратились с жалобами в Роспотребнадзор, прокуратуру и жилищную инспекцию. Выяснилось, что авария произошла из-за переполненных септиков в недавно построенных трехэтажных домах.

Управляющая компания отказалась обслуживать жителей после того, как они не согласились с высокими ценами, и разорвала договор с предприятием, откачивавшем нечистоты.

Как рассказали российские РИА "Новости", в дежурной диспетчерской службе Благовещенского района, местные жители должны вскоре выбрать новую управляющую компанию. "Там все откачано, просто один раз была ситуация, он переполнился и потек, это все замерзло", - пояснил представитель предприятия. Фекалии пообещали убрать до 12 января.