Экс-глава антикоррупционного бюро Румынии жалуется в ЕСПЧ

9 января, 2019, 12:38

Бывший руководитель румынского Управления по борьбе (DNA) с коррупцией Лаура Кодруц Ковеши опротестовала свое увольнение в Европейском суде по правам человека

Об этом она сообщила через пресс-службу Генеральной прокуратуры Румынии, сообщает Укринформ .

"В декабре 2018 я обратилась с иском в Европейский суд по правам человека, в котором опротестовала процедуру моего увольнения с должности главного прокурора Управления по борьбе с коррупцией. Дело в том, что при принятии Министерством юстиции решения об увольнении были нарушены мои права на защиту, предусмотренные Европейской конвенцией ", - отметила Ковеши.

Экс-глава румынского управления особо подчеркнула, что после отказа президента Клауса Йоганниса подписать указ о ее увольнении Министерство юстиции Румынии обратилось в Конституционный суд с повторным иском об освобождении, однако и в Конституционный суд при рассмотрении заявления Минюста она не была приглашена на слушания по делу. Итак, она была лишена права защищать свою позицию.

В связи с тем, что решение Конституционного суда Румынии окончательные, президент Йоганнис был вынужден подписать указ об увольнении Ковеши.

После освобождения Лауры Ковеши ее пригласили на работу в Генеральную прокуратуру, где по сей день она руководит одним из подразделений.

С мая 2018 должность руководителя Управления по борьбе с коррупцией в стране остается вакантной.

Ранее сообщалось, что сегодня подал в отставку преемник Ковеши - и.о. председателя DNA Анка Толпа, которая заявила о невозможности работать в существующих условиях постоянного давления.