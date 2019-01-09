Демократы заблокировали в Сенате США санкции против Сирии, России и Ирана

9 января, 2019, 12:18

В Сенате США представители Демократической партии заблокировали принятие законопроекта о санкциях против Сирии, России и Ирана

Об этом сообщает Bloomberg . Так, демократы отказались поддерживать любой документ, пока не будет принят закон, позволяющий разблокировать работу правительства.

Таким образом законопроект о санкциях против режима Башара Асада и его союзников получил лишь 56 голосов из 60 необходимых.

Этот документ предусматривает ограничительные меры в отношении организаций из России и Ирана, которые сотрудничают с сирийским правительством в торговле нефтепродуктами или комплектующими для самолетов.

Напомним, в своем телеобращении к американцам Трамп возложил ответственность за 18-дневное частичное закрытие правительства на демократов.

По его словам вопрос "шатдаун" может быть легко решен, если его политические оппоненты уступят его требованиям по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

Трамп сообщил, что пригласил лидеров Конгресса США на встречу в среду, 9 января, чтобы попытаться восстановить финансирование работы правительства.