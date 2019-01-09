Демократы заблокировали в Сенате США санкции против Сирии, России и Ирана
Об этом сообщает Bloomberg .
Так, демократы отказались поддерживать любой документ, пока не будет принят закон, позволяющий разблокировать работу правительства.
Таким образом законопроект о санкциях против режима Башара Асада и его союзников получил лишь 56 голосов из 60 необходимых.
Этот документ предусматривает ограничительные меры в отношении организаций из России и Ирана, которые сотрудничают с сирийским правительством в торговле нефтепродуктами или комплектующими для самолетов.
Напомним, в своем телеобращении к американцам Трамп возложил ответственность за 18-дневное частичное закрытие правительства на демократов.
По его словам вопрос "шатдаун" может быть легко решен, если его политические оппоненты уступят его требованиям по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.
Трамп сообщил, что пригласил лидеров Конгресса США на встречу в среду, 9 января, чтобы попытаться восстановить финансирование работы правительства.
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