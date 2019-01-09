Бордель в Днипре: Полиция разоблачила россиянина, захватившего украинок в секс-рабство

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители во время обыска обнаружили двух организаторов, двух проституток и клиента. Они изъяли деньги, полученные от клиентов, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.
Кроме того, полиция установила 8 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Сутенер пользовался их тяжелым материальным положением, забирал у них документы и заставлял заниматься проституцией. А в случае отказа он угрожал разослать родным интимные фото и рассказать об их роде занятий.
Преступную деятельность сутенеров задокументировали сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следователи процессуальным руководством прокуратуры.
"По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Обоих преступников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении. Им грозит от 4-х до 7 лет лишения свободы.
Фото: npu.gov.ua
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