Бордель в Днипре: Полиция разоблачила россиянина, захватившего украинок в секс-рабство

9 января, 2019, 16:54

В Днипре правоохранители задержали 34-летнего гражданина РФ и его 46-летнюю сообщницу, жительницу Запорожской области, за организацию борделя

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители во время обыска обнаружили двух организаторов, двух проституток и клиента. Они изъяли деньги, полученные от клиентов, мобильные телефоны, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Кроме того, полиция установила 8 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Сутенер пользовался их тяжелым материальным положением, забирал у них документы и заставлял заниматься проституцией. А в случае отказа он угрожал разослать родным интимные фото и рассказать об их роде занятий.

Преступную деятельность сутенеров задокументировали сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и следователи процессуальным руководством прокуратуры.

"По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Обоих преступников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении. Им грозит от 4-х до 7 лет лишения свободы.







Фото: npu.gov.ua