Боевики на Донбассе не дают ОБСЕ мониторить границу с РФ

9 января, 2019, 16:42

Боевики на оккупированном Донбассе не допускают наблюдателей миссии ОБСЕ к мониторингу на границе с Россией

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

В штабе отмечают, что члены вооруженных формирований РФ продолжают отказывать представителям миссии ОБСЕ в доступе к участкам, прилегающим к границе с РФ. В частности, вблизи поселка Леоново (бывший Красный Октябрь) к югу от Луганска трое боевиков отказали патрулю миссии в доступе к пункту пропуска на границе в Леонове, ссылаясь на якобы неблагоприятные дорожные условия.

Также сообщается, что 5 января на блокпосту вблизи Староласпа трое боевиков отказали патрулю миссии в проезде к поселку Новоласпа южнее Донецка, заявив, что там якобы "продолжается огневая активность и существуют неблагоприятные дорожные условия". Кроме того, 6 января у Старомихайловки трое боевиков не позволили патрулю миссии проехать к этому населенному пункту, ссылаясь на "отсутствие предварительного уведомления о намерениях СММ, а также непроезжие дороги из-за зимней погоды".

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми подобные агрессивные действия российско-оккупационных войск, приобретающие системный характер и приводящие к эскалации напряжения как на линии разграничения, так и в целом в районе проведения Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.