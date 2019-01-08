Звуки Первой мировой: музыканты восстановили пленку, где записан момент окончания войны

8 января, 2019, 16:24

Музыкальный дуэт Field Music из Великобритании восстановил последние мгновения Первой мировой войны, когда замолчали пушки и было объявлено о перемирии

Об этом сообщает The Guardian.

Дэвид и Питер Бревис взяли за основу документ "Конец войны" - снимок из Имперского военного музея, запечатлевший точную минуту прекращения военных действий. Свой проект браты Бревис приурочили к столетию со дня окончания Первой мировой войны, а в январе проведут два перформанса, основанных на их интерпретации артефакта.

Подобные снимки делали для определения координат вражеской артиллерии и использовали как один из методов звуковой разведки.

За линией фронта размещались шесть микрофонов, каждый из которых был подключен к тонкой проволоке. Проволока начинала двигаться, когда микрофон улавливал звук, и отбрасывал тень на фотопленку.

Таким образом выходили фотографические записи звука. Благодаря современным технологиям слушатели смогут почувствовать вибрацию снарядов, которые затихают. На момент публикации новости аудиозапись не была изложена в открытый доступ.