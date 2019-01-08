Звуки Первой мировой: музыканты восстановили пленку, где записан момент окончания войны
Об этом сообщает The Guardian.
Дэвид и Питер Бревис взяли за основу документ "Конец войны" - снимок из Имперского военного музея, запечатлевший точную минуту прекращения военных действий. Свой проект браты Бревис приурочили к столетию со дня окончания Первой мировой войны, а в январе проведут два перформанса, основанных на их интерпретации артефакта.
Подобные снимки делали для определения координат вражеской артиллерии и использовали как один из методов звуковой разведки.
За линией фронта размещались шесть микрофонов, каждый из которых был подключен к тонкой проволоке. Проволока начинала двигаться, когда микрофон улавливал звук, и отбрасывал тень на фотопленку.
Таким образом выходили фотографические записи звука. Благодаря современным технологиям слушатели смогут почувствовать вибрацию снарядов, которые затихают. На момент публикации новости аудиозапись не была изложена в открытый доступ.
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