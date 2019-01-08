Знаменитый футболист "Барселоны", "Арсенала" и "Челси" нашел новую команду

8 января, 2019, 14:47

Бывший полузащитник "Барселоны", "Арсенала" и "Челси" испанец Франсеск Фабрегас переходит во французскую "Монако"

Об этом сообщает Sky Sports.

Фабрегас близок к переходу в "Монако". Испанец согласовал с монегасками условия контракта, рассчитанного на 3,5 сезона. Однако "Челси" пока заморозил сделку до того момента, когда найдет замену Фабрегасу.

В нынешнем сезоне футболист провел 6 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.

31-летний Фабрегас играл за "Арсенал", "Барселону" и "Челси". Испанец является двукратным чемпионом Англии и чемпионом Испании. Победителем клубного чемпионата мира.

В составе сборной Испании провел 110 матчей, забил 15 голов и стал с ней чемпионом мира и двукратным победителем чемпионата Европы.