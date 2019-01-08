Известный боксер жестоко избил полицейского во время беспорядков "желтых жилетов"

8 января, 2019, 09:56

Экс-чемпиона Франции по боксу Кристофа Деттингера арестовали за избиение полицейского во время протестов "желтых жилетов"

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на AFP .

Боксер в толпе протестующих бил полицейского ногами, а в сети появилось видео нападения.

"У меня внутри гнев всех людей. Я вижу, как эти президенты, министры и государство забирают все себе. А мы, маленькие люди, должны за все платить. Французы, я с вами - это идет от сердца. Мы должны продолжать бороться, но путем мирного протеста", - сказал Деттингер.

Поведение боксера раскритиковал его бывший тренер Лоран Буше.

"Я думаю, что он потерял контроль. Люди могут быть импульсивными. Я тоже. Но меня поразило видео, где он бьет несчастного полицейского, лежащего на земле. Ведь он боксер. В боксе учат не бить лежачего. Никогда. А он это сделал", - сказал тренер.