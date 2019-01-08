Из-за предоставления Украине Томоса Путин "уволит" главу РПЦ Кирилла, - Арьев

8 января, 2019, 16:58

Президент РФ Владимир Путин может лишить патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) должности за то, что тот не смог помешать предоставлению автокефалии Православной церкви Украины

Об этом сообщил в Facebook глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев со ссылкой на собственные источники.

"Последние новости с севера такие: поскольку Кирилл (Гундяев) не справился с задачей сорвать Томос для Украины, главный по РФ зело осерчал и поехал праздновать в Санкт-Петербург, а не в храм Христа Спасителя, и главное - даже видеть неудачника не захотел. Очевидно, кого-то через определенное время разжалуют (действительно, не шутка - источник новости очень серьезный). Это доказывает значимость геополитической победы Украины", - написал Арьев.

Арьев также отметил, что в Крыму оккупанты активировали противовоздушное оружие, когда украинская делегация летела за Томосом к Вселенскому патриарху.

"Томос оказался оружием. В Крыму оккупанты привели системы ПВО в полную боеготовность, когда украинская делегация еще летела за ним в Стамбул", - написал Арьев.

В комментариях к сообщению пользователи предположили, что вместо Гундяева РПЦ возглавит митролит Тихон (Шевкунов).