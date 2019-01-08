Из Киево-Печерской лавры исчезли иконы, - Минкульт
8 января, 2019, 22:54
Проверка обнаружила пропажу некоторых икон во время инвентаризации Киево-Печерской лавры
Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук в ответ на просьбу прокомментировать действия Минкульта для предотвращения вывоза культурных ценностей из Украины, передает "Прямой".
"Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре. Да, мы делали эти сверки", - сказал он.
Министр предположил, что вывоз упомянутых ценностей мог состояться еще в период до 2003 года.
"Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы", - сказал Нищук.
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