Возле Гонконга взорвался танкер, есть погибшие
8 января, 2019, 08:48
У берегов гонконгского острова Ламма загорелся танкер Aulac Fortune
Об этом сообщает South China Morning Post .
В результате пожара погиб один человек, 21 человека спасли из воды.
Судно, зарегистрированное во Вьетнаме, было нефтяным и химическим танкером Aulac Fortune. По сообщениям полиции, оно загорелось примерно в одной морской миле к югу от острова Ламма.
- Напомним, 29 декабря у берегов Кипра произошел взрыв на нефтяном танкере.
По теме
25 ноября, 2018 Перед Керченским мостом "вдруг" сел на мель танкер
Читайте также
-
-
-
-
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган
По теме
25 ноября, 2018 Перед Керченским мостом "вдруг" сел на мель танкер