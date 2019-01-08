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Возле Гонконга взорвался танкер, есть погибшие


фото: scmp
У берегов гонконгского острова Ламма загорелся танкер Aulac Fortune

Об этом сообщает South China Morning Post .

В результате пожара погиб один человек, 21 человека спасли из воды.

Судно, зарегистрированное во Вьетнаме, было нефтяным и химическим танкером Aulac Fortune. По сообщениям полиции, оно загорелось примерно в одной морской миле к югу от острова Ламма.

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