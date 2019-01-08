Валютная либерализация открывает новые возможности для внешних и внутренних инвесторов, - Данилишин

8 января, 2019, 21:09

Ослабление ограничений на валютном рынке Украины открывает новые возможности для бизнеса как во внешнеэкономической деятельности, так и для внутриэкономических операций

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Закон, принятый Верховной Радой о валюте и валютных операциях" разрешено все, что не запрещено", фактически открывает новые возможности как для инвестирования в нашу страну, то есть, есть хороший профит для внешних инвесторов, так и либерализирует практически все операции с валютой, которые состоят на внутреннем рынке нашего государства", - сказал Данилишин.

Среди прочего, отменены индивидуальные валютные рецензии.

"Если внимательно проанализировать закон Украины о валюте и валютных операциях, который начинает действовать фактически с 7 февраля этого года, вы видите, сколько отменяется фактически ограничений, которые существовали на валютном рынке до сих пор. Например, только основные: будут отменены индивидувальне валютные рецензии, зато появляется система электронных лимитов", - отметил глава Совета НБУ.

Кроме того, отменяется валютный контроль для внешнеэкономических операций на менее 150 тыс. грн.

"Будет отменен валютный контроль для внешнеэкономических операций на суммы до 150 тыс. грн. Место валютного регулирования по всем операциям займет валютный надзор для операций на сумму свыше 150 тыс. грн. То есть, предельный срок расчетов по операциям внешнеэкономической деятельности будет расширен за 365 дней - достаточно широкий диапазон", - добавил Данилишин.

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Глава совета НБУ призвал всех участников рынка - как внешних так и внутренних инвесторов - как можно быстрее ознакомиться со всеми постановлениями НБУ относительно валютных послаблений.

"У нас еще есть срок до 7 февраля этого года, поэтому я призываю участников рынка, особенно тех, которые осуществляют внешнеэкономические операции, внимательно ознакомиться с документами, которые разработаны НБУ, потому что они открывают новую страницу как в системе внешнеэкономических расчетов, так и валютной деятельности как в системе НБУ, так и межбанковских расчетов. Все, кто планирует и стремится участвовать во взаимоотношениях с Украиной как внешний инвестор, так и внутренние, должны знать действующее законодательство Украины и те тенденции, которые открываются на валютном рынке нашего государства, потому что это достаточно важно и достаточно много новаций, которые вносят новый этап в развитии отношений внутри Украины", - подытожил Данилишин.