В Японии начали судить директора Renault Карлоса Гона

8 января, 2019, 22:37

8 января в столице Японии Токио состоялось судебное заседание, в котором впервые после ареста публично появился экс-директор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон

Об этом сообщает Reuters .

Гон во время слушаний категорически отрицал все выдвинутые против него обвинения. Он сказал, что никогда не скрывал доходы от японских налоговых органов. Он назвал обвинения против себя беспочвенными, а арест - несправедливым.

Он также прокомментировал обвинения в финансовых махинациях, которые он, как отмечает следствие, осуществлял в компании Nissan в 2008-2009 годах. По словам бизнесмена, он поручал выполнять легальные бухгалтерские операции с целью сохранения стабильности фирмы.

11 января истекает срок ареста Гона, впрочем, прокуратура заявила, что он, скорее всего, будет находиться под стражей до рассмотрения судом его дела по существу. Это может длиться около шести месяцев.