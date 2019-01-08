В Японии начали судить директора Renault Карлоса Гона
Об этом сообщает Reuters .
Гон во время слушаний категорически отрицал все выдвинутые против него обвинения. Он сказал, что никогда не скрывал доходы от японских налоговых органов. Он назвал обвинения против себя беспочвенными, а арест - несправедливым.
Он также прокомментировал обвинения в финансовых махинациях, которые он, как отмечает следствие, осуществлял в компании Nissan в 2008-2009 годах. По словам бизнесмена, он поручал выполнять легальные бухгалтерские операции с целью сохранения стабильности фирмы.
11 января истекает срок ареста Гона, впрочем, прокуратура заявила, что он, скорее всего, будет находиться под стражей до рассмотрения судом его дела по существу. Это может длиться около шести месяцев.
- Напомним, 19 ноября 2018 Карлоса Гона задержали в Японии по обвинению в нарушении налогового законодательства.
По теме
Читайте также
-
-
-
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган
-
По теме
Читайте также
-
-
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган