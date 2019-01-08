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В Украине началась регистрация на пробное ВНО


фото: tsn
Сегодня, во вторник, 8 января, в Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Регистрация проводится на сайтах регионального центра оценивания качества образования и продлится до 31 января.

Все участники пробного тестирования получат возможность ознакомиться с процедурой проведения ВНО, выполнить пробный тест, отработать заполнение бланков, а также получить правильные ответы и результат тестирования.

Тестирование будет проводиться в два этапа: украинский язык и литература - 16 марта, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки - 23 марта.

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