В Турции судят 28 подозреваемых в убийстве российского посла Карлова
8 января, 2019, 11:53
В Турции начался суд над 28 подозреваемыми в убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году
Об этом сообщает Associated Press .
Среди обвиняемых - мусульманский священнослужитель Фетхуллах Гюлен, которого Турция обвиняет в неудачном перевороте в том же году.
Турецкая прокуратура говорит, что за убийством стояла сеть Гюлена, которая, по их словам, была направлена на то, чтобы сорвать улучшение дипломатических отношений между Турцией и Россией.
Девять человек были арестованы. Другие, в том числе Гюлен, во вторник заочно предстали перед судом.
- Напомним, в столице Турции 19 декабря был расстрелян из огнестрельного оружия посол России в Турции Андрея Карлова. От полученных ранений посол Андрей Карлов умер .
- Мевлют Мерт Алтинташ, который выстрелил в российского посла в Анкаре, был убит турецкими спецслужбами . Он был 1994 года рождения и прослужил в полиции два года.
Читайте также
-
-
-
-
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган