В Турции судят 28 подозреваемых в убийстве российского посла Карлова

8 января, 2019, 11:53

В Турции начался суд над 28 подозреваемыми в убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году

Об этом сообщает Associated Press .

Среди обвиняемых - мусульманский священнослужитель Фетхуллах Гюлен, которого Турция обвиняет в неудачном перевороте в том же году.

Турецкая прокуратура говорит, что за убийством стояла сеть Гюлена, которая, по их словам, была направлена на то, чтобы сорвать улучшение дипломатических отношений между Турцией и Россией.

Девять человек были арестованы. Другие, в том числе Гюлен, во вторник заочно предстали перед судом.