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В течение дня в зоне ООС зафиксирован лишь один обстрел

Во вторник, 8 января, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 1 раз обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Оккупанты обстреляли укрепления украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.

Во время вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

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