В течение дня в зоне ООС зафиксирован лишь один обстрел
8 января, 2019, 18:37
Во вторник, 8 января, по состоянию на 18:00 российские наемники на Донбассе 1 раз обстреляли украинские позиции
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Оккупанты обстреляли укрепления украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении.
Во время вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
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