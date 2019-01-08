В столице отремонтируют мост Метро

8 января, 2019, 15:24

В Киеве капитально отремонтируют автопроезды моста Метро

Соответствующий рабочий проект утвердила Киевская городская государственная администрация.

В частности, планируется капитально отремонтировать проезжую часть мостового полотна, тротуары, пролетные строения с восстановлением несущей арматуры, наружное освещение, а также заменить перильные ограждения.

Как отметили в КГГА, капитальный ремонт продлится 22 месяца.

Заказчиком разработки проектно-сметной документации и капитального ремонта определили коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

"Общая сметная стоимость капитального ремонта составляет 1 млрд 825 млн 200,575 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Финансирование ремонта будет за счет средств бюджета Киева.

Как сообщили на странице "Велосипедного города", во время капитального ремонта моста Метро обустроят велосипедные проезды.

"Согласно проекту, пешеходные тротуары шириной по 3 метра с обеих сторон моста - обустроят как общие вело-пешеходные дорожки. По аналогу, как это уже устроено на Северном мосту в части через реку Десенка. Также заменят перильные ограждения моста и отремонтируют освещение", - отметили на странице.