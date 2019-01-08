В столице арендаторы земельных участков приступят к укреплению Кловского склона

8 января, 2019, 18:40

На заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА, которое прошло 3 января 2019 года, решили, что укреплением склонов должны заниматься именно землепользователи и/или балансодержатели земельных участков

В столице более пятидесяти оползнеопасных участков. Десяток из них находятся в аварийном состоянии, и после каждого сильного ливня есть угроза разрушения зданий. Один из таких - Кловский склон. На заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при КГГА, которое прошло 3 января 2019 года, решили, что укреплением склонов должны заниматься именно землепользователи и/или балансодержатели земельных участков.

"Будет создана комиссия, которая будет постоянно мониторить ситуацию именно в этой части. Ни копейки бюджетных средств город выделять на это не будет, поскольку есть соответствующие землепользователи и балансодержатели, организации, которые подтвердили, что они способны это сделать", - заявил по результатам заседания заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

На Кловском склоне большинство земельных участков находится либо в собственности, либо в аренде. Согласно протоколу заседания №1 от 03.01.2019 Постоянной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС при исполнительном органе КГС (КГГА), землепользователи земельных участков (кадастровые номера: 8000000000: 82: 026: 0009, 8000000000: 82: 026: 0013, 8000000000: 82 : 026: 0026, 8000000000: 82: 026: 0151) должны провести предупреждающие меры по укреплению склона и расположенных на нем объектов существующей застройки. Один из землепользователей вышеупомянутых участков, компания ООО "Стройинформ" дала согласие взять на себя укрепление склона на своем участке по адресу Мечникова, 7б (кадастровый номер: 8000000000: 82: 026: 0013), который находится в ее пользовании на правах аренды. Работы начнут после обустройства ливневой канализации, на которую уже потрачено около 10 млн гривен. По предварительным просчетам, укрепление склона обойдется в сумму около 60 млн.

"На данный момент разработан соответствующий проект по укреплению данного склона. Предварительно мы обследовали земельный участок. Для оценки состояния склона привлечен государственный институт научно-исследовательских строительных конструкций (ГП НИИСК), получен соответствующий отчет об оползнеопасном состоянии склона ", объясняет представитель ООО "БУДИНФОРМ" Наталья Дюбенкова.

В компании "БУДИНФОРМ" говорят - уже в ближайшее время готовы приступить к укреплению Кловского склона.