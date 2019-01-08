В сети появилось фото "рождественского" танка

8 января, 2019, 11:39

В сети опубликовали фото танка, украшенного к Рождеству

Фотографию опубликовал боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Алексей Бобовников в Facebook.

Военный отметил, что украинская армия - "главный споносор безопасного Рождества".

"Рождественский танк вам в ленту с утра. Потому что генеральный спонсор безопасного Рождества - украинская армия", - написал он.