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В Пекине мужчина напал на школу, 20 раненых


фото: REUTERS
В Китае мужчина напал на учеников одной из столичных начальных школ, ранены 20 детей

Об этом сообщает ABCNews.

Трое из детей получили серьезные травмы, но они не представляют угрозу для жизни. Подозреваемый был задержан на месте, и было начато расследование. Все пострадавшие дети получают лечение в стационаре.

 

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