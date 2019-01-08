В нашей Вселенной есть двойник, где время течет "назад", - ученые

8 января, 2019, 09:05

Наша Вселенная может быть только "зеркальным отражением" параллельного мира, созданного из антиматерии

Об этом сообщает ВВС .

Революционная теория, предложенная канадскими учеными из Института теоретической физики, звучит как завязка фантастического романа, однако она помогает решить несколько парадоксов, которые не имеют объяснения в современной науке.

Согласно новой модели, в момент Большого взрыва образовалось две "симметричные" вселенные. В одной - там, где живем мы, - время течет привычным нам образом, а другой - зеркально - стало с такой же скоростью удаляться в прошлое.

Канадским физикам нужно доработать еще немало деталей новой теории, но в целом их работа не вызывает очевидных противоречий.

Согласно принятой на сегодняшний день теории, вся наша Вселенная - пространство, время и масса / энергия - появилась в результате Большого взрыва, и с тех пор, вот уже почти 14 млрд лет назад, расширяется и охлаждается. Из элементарных частиц постепенно образовались атомы, а уже из них - все известные вещества, включая звезды и нас самих.

Эволюцию вселенной и ее свойства изучает специальная наука - космология, основанная на общей теории относительности Эйнштейна и Стандартной модели. Однако ни та, ни другая не могут объяснить, почему, например, в видимой части Вселенной так много вещества и так мало антивещества - ведь теоретически их должно быть поровну.

Для решения этого парадокса, известного как Барионная асимметрия Вселенной, было предложено несколько гипотез - в том числе за счет темной материи и черных дыр.

Объяснение, предложенное канадцами, куда проще - и позволяет объяснить все явления, не нарушая уже существующих теорий.

Новая модель предполагает, что Большой взрыв стал точкой симметрии, по разные стороны которой Вселенная и Антивселенная разлетелись во времени. Точно так же, как одновременно с рождением электрона в вакууме на свет появляется его античастица позитрон.

Просчитав все возможные пары, физики пришли к выводу, что Антивселенная должна быть чрезвычайно похожа на нашу. Однако является ее точной копией (в полном соответствии с квантовым принципом неопределенности).

Последнее уточнение позволяет физикам избежать сложных философских вопросов - например, о свободе воли. Ведь в противном случае то, что происходит в параллельной Вселенной, должно зеркально отражаться в нашей, или наоборот.