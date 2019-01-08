В Литве заявили о возможности российских кибератак с целью повлиять на выборы
8 января, 2019, 15:26
Государственный совет обороны Литвы рассмотрел ситуацию с безопасностью в стране и ежегодный обзор угроз
Об этом сообщает пресс-служб администрации президента Литвы.
Оценка угроз показывает, что их уровень в 2018 году по сравнению с предыдущими существенно не изменился, и основные источники угроз остаются теми же. Сообщается, что возможны кибератаки со стороны РФ, которые могут повлиять на выборы в Литве.
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Ранее сообщалось, что Литва собирается расширить санкции против граждан России, которых обвиняют в нарушениях прав человека.
- Накануне литовские стрелки поздравили украинцев с Рождеством.
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