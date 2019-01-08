В Литве заявили о возможности российских кибератак с целью повлиять на выборы

8 января, 2019, 15:26

Государственный совет обороны Литвы рассмотрел ситуацию с безопасностью в стране и ежегодный обзор угроз

Об этом сообщает пресс-служб администрации президента Литвы.

Оценка угроз показывает, что их уровень в 2018 году по сравнению с предыдущими существенно не изменился, и основные источники угроз остаются теми же. Сообщается, что возможны кибератаки со стороны РФ, которые могут повлиять на выборы в Литве.

Читайте также: Дарюс Скусявичус: Для Москвы было бы большой глупостью нападать на Литву

Ранее сообщалось, что Литва собирается расширить санкции против граждан России, которых обвиняют в нарушениях прав человека.