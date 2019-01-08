В Киеве с 1 января подорожал вывоз мусора

8 января, 2019, 18:58

В Киеве с 1 января начали действовать новые увеличенные тарифы на вывоз мусора

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевкоммунсервис".

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации от 26 декабря 2018 года с 1 января 2019 года изменены тарифы на услуги вывоза бытовых отходов.

Согласно распоряжению, тариф на вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) для населения вырос на 19% - с 129,26 грн за кубометр до 159,10 грн за кубометр, а для бюджетных учреждений на 15% - с 147,64 грн за кубометр до 172, 91 грн за кубометр, для других потребителей на 24% - с 156,13 грн за кубометр до 204,31 грн за кубометр.

Распоряжением также повышена стоимость услуги для населения на вывоз крупногабаритных бытовых отходов - с 115,09 грн за кубометр до 175,82 91 грн за кубометр, то есть на 35%.

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