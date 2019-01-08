В Кривом Роге мужчина 60 раз ударил ножом россиянина во время "празднования" за бутылкой
8 января, 2019, 16:37
В городе Кривой Рог во время застолья 40-летний мужчина зарезал своего 28-летнего товарища
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина нанес своему оппоненту около 60 ударов ножом по конечностям и туловищу.
Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января.
Полиция установила личность подозреваемого - ранее судимый местный житель. Также полиция сообщает, что убитый - гражданин России.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в убийстве ч. 1 ст. 115 УК Украины. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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