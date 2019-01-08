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В Кривом Роге мужчина 60 раз ударил ножом россиянина во время "празднования" за бутылкой


фото: mordovmedia
В городе Кривой Рог во время застолья 40-летний мужчина зарезал своего 28-летнего товарища

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 40-летний мужчина нанес своему оппоненту около 60 ударов ножом по конечностям и туловищу.

Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января.

Полиция установила личность подозреваемого - ранее судимый местный житель. Также полиция сообщает, что убитый - гражданин России.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в убийстве ч. 1 ст. 115 УК Украины. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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