В Германии задержали подозреваемого в "сливе" данных политиков
Об этом сообщает Медуза.
Сообщается, что в воскресенье был задержан 20-летний парень из федеральной земли Гессен.
Подозревают, что именно он опубликовал в сети персональные данные сотен политиков и знаменитостей. Во время первых допросов он признался в содеянном.
Согласно предварительной информации, задержанный действовал в одиночку и не имел никаких связей с иностранными спецслужбами. Следователи вышли на него благодаря показаниям и "цифровым следам", которые парень оставил в интернете.
В воскресенье вечером полиция обыскала дом подозреваемого, который живет со своими родителями. К этому времени он успел уничтожить свой компьютер. Дальнейшие подробности следователи предоставят во вторник днем на пресс-конференции.
В начале января хакеры опубликовали персональные данные сотен немецких политиков из крупных партий, кроме "Альтернативы для Германии". Также хакеры получили доступ к данным известных телеведущих, журналистов, певцов и деятелей культуры.
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