В Германии задержали подозреваемого в "сливе" данных политиков

8 января, 2019, 11:20

Правоохранительные органы Германии задержали мужчину, которого подозревают в публикации персональных данных немецких политиков и звезд в интернет

Об этом сообщает Медуза.

Сообщается, что в воскресенье был задержан 20-летний парень из федеральной земли Гессен.

Подозревают, что именно он опубликовал в сети персональные данные сотен политиков и знаменитостей. Во время первых допросов он признался в содеянном.

Согласно предварительной информации, задержанный действовал в одиночку и не имел никаких связей с иностранными спецслужбами. Следователи вышли на него благодаря показаниям и "цифровым следам", которые парень оставил в интернете.

В воскресенье вечером полиция обыскала дом подозреваемого, который живет со своими родителями. К этому времени он успел уничтожить свой компьютер. Дальнейшие подробности следователи предоставят во вторник днем ​​на пресс-конференции.

В начале января хакеры опубликовали персональные данные сотен немецких политиков из крупных партий, кроме "Альтернативы для Германии". Также хакеры получили доступ к данным известных телеведущих, журналистов, певцов и деятелей культуры.